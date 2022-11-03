Elazığ'da 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Türkiye geneli eş zamanlı düzenlenen, 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı Elazığ'da da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde Türkiye geneli 81 ilde yapılan 'Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı Elazığ'da da gerçekleştirildi. Bu çerçevede tatbikat Elazığ'da Harput Hacı Hamdi Başaran Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda icra edildi. AFAD, TAMGA, Beşir Derneği ekiplerinin katıldığı tatbikat, kent genelinde 14 Kuran Kursu'nda eş zamanlı olarak yapıldı. Ekipler, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Bilgilendirmenin ardından tatbikat yapıldı.

Elazığ'da 14 Kur'an Kursunda eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten AFAD Şube Müdürü Teğmen Şimşek, “2022 tatbikat yılı çerçevesinde AFAD başkanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokol çerçevesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak tahliye tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Biz de bugün Harput Hacı Hamdi Başaran Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda tahliye tatbikatını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Buradaki amacımız, toplumda afet bilincinin yerleştirilmesidir. Muhtemel bir depremde tahliye esaslarının bilinmesi açısından toplumun bir katmanı olan kuran kursu öğrencilerine bir çalışmadır” dedi.

Tatbikata, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert, AFAD Şube Müdürü Teğmen Şimşek, kuran kursu personeli ile öğrenciler katıldı.