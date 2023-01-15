İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ’da meydana gelen 4.

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ve vatandaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.


Deprem anı bir özel hastanenin ve telefon dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların panik içerisinde koşarak hastaneden çıktığı görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.