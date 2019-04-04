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Elazığ'da deprem vatandaşları sokağa döktü

Elazığ’da 5.

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Elazığ'a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Elazığ dışında, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi. Elazığ'da deprem nedeniyle vatandaşlar kendini dışarı attı.



Evde otururken çok şiddetli bir sallantı hissettiklerini belirten Mustafa Varol, hemen kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Evde olduklarını aktaran Murat Kartal ise, “Bir anda masanın gidip geldiğini gördük. Bu esnada kendimizi dışarı attık. Herkes dışarıda. Zar zor kendimizi dışarı attık. Depremi hissettik.” dedi.

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