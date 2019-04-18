Elazığ'da deprem ve yangın tatbikatı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde hastanede çok sayıda ekibin katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Afet Planı Uygulaması kapsamında Baskil İlçe Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Elazığ'da 5.2 şiddetindeki deprem neticesinde hastanenin bazı bölümlerinde çöküntü meydana geldi. Hastane, personeller tarafından boşaltılırken olay yerine itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri hastanede yaralı olarak bulunan 2, itfaiye ekipleri de yangına bağlı zehirlenmeden içeride kalan 2 kişiyi merdiven kullanarak kurtardı.

Afet Planı Kapsamında bir tatbikat yaptıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, “Burada UMKE, 112, İtfaiye ve AFAD ekiplerimizle birlikte bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk. İçeriden 6 tane yaralı çıkardık. Bu tatbikatlar önemli her yıl yapmaktayız. Allah bu tür afetlerden milletimizi ve devletimizi korusun ama hayatta bu tür gerçekler olabilir. Sağlık camiası olarak bu duruma hazırlıklı olmak zorundayız. Bu tür afetleri inşallah yaşamayız ama hazır olduğumuzu görmüş olduk"dedi.

Elazığ'ın deprem bölgesinde olduğuna da değinen Polat, rutin olarak her yıl tatbikat yaptıklarını deprem bölgesinde olmaları nedeniyle hassas davrandıklarını aktardı.