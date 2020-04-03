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Elazığ'da depremde hasar gören bir mahallede daha yıkım başladı

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde binaların hasar gördüğü Rüstempaşa Mahallesi'nde geniş kapsamlı yıkım çalışması başlatıldı.


24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde 4'ü Malatya'da, 37'si Elazığ'da toplam 41 kişi hayatını kaybederken, binlerce yapı ise ağır, orta ve hafif hasar gördü. Depremin ilk gününden itibaren devletin her türlü biriminin sahada yaraları sardığı kentte, halen ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları belirlenen periyotlarda sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Elazığ Belediyesi tarafından yapılan ihalelerle öncelikli olarak en çok ağır hasar gören yerlerde yıkım çalışması yapılıyor. Kentin muhtelif yerlerinde depremde ağır hasar gören 20 bin metrekarelik alana ilişkin üç ayrı yıkım ihalesinin yapılmasıyla birlikte sahada çalışma başlatıldı.vBu kapsamda merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde önceden belirlenen hasarlı binalarda yıkım çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

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