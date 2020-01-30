İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da depremden dolayı minarenin ‘Kubbe Alemi' yıkıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Olgunlar Mahallesinde bulunan Beyzade Efendi Camii'nde minare kısmında bulunan ‘Kubbe Alemi' yıkıldı.


24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hasarlı binaların tespiti yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkez Olgunlar Mahallesinde bulunan Beyzade Efendi Camii'nin minare kısmında bulunan ‘Kubbe Alemi' de depremden dolayı yıkıldı. Caminin etrafında güvenlik önlemi alındı.


Burada yaşayan mahalle sakinlerinden Faik Erdim, “Bizim camimizin minarenin üst kısmı yıkıldı. Camimiz yol kenarında bulunuyor o yüzden tehlike arz ediyor. Minarenin üst tarafının yapılması gerekiyor. O yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz. Caminin minaresi depremden dolayı yıkıldı. Vatandaşlarımız akşamları camilerde bulunuyor yoğun bir şekilde gidip geldikleri için tehlike arz ediyor. Bir an önce buranın yapılmasını yetkililerden istiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.