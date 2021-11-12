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Elazığ'da depremden etkilenen 5 okulun ihalesi gerçekleşti

Elazığ’da 24 Ocak 2020 depreminden etkilenen 5 okulun yeniden yapılması için ihale gerçekleşti.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminden etkilenen 5 okulun yeniden yapılması için ihale gerçekleşti.


Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin ardından kent genelinde ağır hasar alan yapıların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde hasar alan okulların yıkımları yapılmış ve yeni okulların yapım süreci başlamıştı. İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan 35 milyon lira ödenek ile Karakoçan ve Ağın ilçesinde yıkılan 2 okulun ve Keban, Palu, Yurtbaşı ilçelerinde 80 derslikli 5 okulun sözleşmesi atılarak en kısa zamanda yapımlara başlanacağı bildirildi.

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