Elazığ'da depremzede çocuklara yönelik bilim şenliği

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından, afet bölgesindeki çocuklara ve gençlere etkinlikler ve atölyeler ile destek olmak amacıyla açılan 4007 Afet Bölgesi ‘Bilim Her Yerde' özel destek programı çerçevesinde FÜ Baskil Meslek Yüksekokulu'nda bilim şenliği düzenlendi. Etkinliğe, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, Baskil MYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, Proje Koordinatörü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Bulut, öğretim üyeleri ile depremzede öğrenciler katıldı. Etkinliğin 3 gün süreceği bildirildi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş “Projeyle ilköğretimden lise son sınıf öğrencilerine kadar çocuklarımızı bilimle tanıştırmak, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Böylece ileriki zamanlarda ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi teknolojiye duyarlı ve onları geliştirmeye yönelik kabiliyetlerini ortaya çıkarmak maksadıyla düzenlenen bir program. Bu program çerçevesinde proje yürütücüsü Doç. Dr. Birol Bulut hocamız tarafından yürütülen proje ile afet bölgesinden gelen öğrencilerimiz için farkındalık oluşturmak amacıyla bilim şenliği düzenlendi. Aynı zamanda çocukların depremin yıkıcı psikolojik etkilerinden uzaklaşmasına katkı sağlayan bir proje oldu. Ben kendisini ve projede emeği geçenleri kutluyorum” dedi.