Elazığ'da dere taştı, yol kapandı

Elazığ'da etkili olan yağış sonrasında dere taşınca yol kapandı, öğrenciler okula gidemedi.

Elazığ'da dün geceden itibaren kuvvetli yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesinde dere taşarak sel oluşturdu. Selin etkisiyle yol da kapandı. Kapanan yol nedeniyle öğrenciler okullarına gidemezken, evlerin su basmaması için vatandaşlar kendileri tedbir aldı. Selin herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

Şiddetli yağmur yağmasında derenin taştığını ifade eden Hakan Özcan, “Şu an akan su azalmış bir şekilde. Her yağmur yağmasında çocuklar okula gidemiyor. Burada olan kişinin başka bir yerde işi varsa oraya gidemiyor. Burada yaşayan vatandaş çok mağdur oluyor. Devlet Su İşlerine dilekçe verdim. Yukarıda dereler işgal edildi. Oradan da tarlalara ve evler su basıyor. Geldi baktılar hiçbir şey yapmadılar. Her şiddetli yağışta biz bu sorunu yaşıyoruz, derdimizi anlatamıyoruz” dedi.

Her yağmur ve dolu yağdığında bu sele maruz kaldıklarını aktaran Cengiz Kaptan ise, “Karşıdaki evde 15 nüfus 6 öğrenci bulunmaktadır. 250 küçükbaş hayvanımız var. Her yağışta sorun yaşıyoruz. Yetkili yerlere her seferinde başvuru yapmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Buraya köprü talebinde bulunduk. Aciliyetinin olmadığını söylediler. Öğrencilerimiz burada maruz kaldılar. Her yağmurda böyle mağdur olup devamsızlıkları artıyor. Traktör ile geçirmeye çalıştık ama su seviyesi çok derin olduğu için geçemedik. Bizim ve hayvanlarımız için tehlike arz ediyor” diye konuştu.