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Elazığ'da dev çağaboğan çekirgesi görüldü

Türkiye’de zaman zaman görülen ve büyüklüğü ile dikkat çeken dev ’Çağaboğan’ çekirgesi Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde görüldü.

Türkiye'de zaman zaman görülen ve büyüklüğü ile dikkat çeken dev 'Çağaboğan' çekirgesi Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde görüldü.


Alacakaya ilçesine bağlı Esenlik köyünde yaşayan İdris Arıkan, evinin balkonunda yeşil rengi ile dikkat çeken büyük bir çekirge fark etti. Çekirgenin fotoğrafını çeken Arıkan, araştırmasında türün çağaboğan olarak bilinen çekirge olduğunu öğrendi. Arıkan, daha sonra çekirgeyi tekrar doğal ortamına bıraktı.

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