İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da dev yılan görenleri korkuttu

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Taşların arasında ilerleyen yılan, bir süre sonra ağacın altına girerek gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Olay merkeze bağlı Arıcak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş taşların arasında 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak hayvanı kaydetmeye başladı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın bir süre sonra taşların arasından ağacın altına girdiği görüldü.


Vatandaşlar sıcak havaların gelmesi ile birlikte yılanların da daha sık görüldüğünü söyledi.

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