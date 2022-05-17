İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da dev yılan paniği

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre Alacakaya ilçesinde bir vatandaş taşların arasında yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan gördü. İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak yılanı kaydetmeye başladı. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar sıcak havaların gelmesi ile birlikte yılanların da daha sık görüldüğünü söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.