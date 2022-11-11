Elazığ'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı oluşturuldu

Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluştu. Oluşturulan hatıra ormanına ise MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikme Etkinliği çerçevesinde Elazığ'da da fidanlar toprakla buluştu. 'Türkiye Yüzyılına Nefes' teması çerçevesinde oluşturulan hatıra ormanına ise MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin ismi verildi. Çaydaçıra Mahallesi'nde oluşturulan alanda gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü programı Elazığ Belediyesi Mehteran takımının gösterisi ile başladı. Etkinlikte yapılan duanın ardından Devlet Bahçeli'nin isminin verildiği hatıra ormanında 4 bin 25 adet fidan toprakla buluştu. Gün içerisinde merkez başta olmak üzere toplamda 11 lokasyonda 23 bin adet fidan dikeleceği kaydedildi.

Fidan dikme programından önce açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu toprakların yeşillendirilmesi, ormanların çoğaltılması için 2019 yılında milli bir seferberlik başlatıldı. O tarihten bugüne kadar da aynı gün ve aynı saatte 81 ilde fidanlar topraklarla buluşuyor. Avrupa'da ağaçlandırma faaliyetlerinde Türkiye 1., dünyada ise 4. sırada yer almaktadır. Bu çapta bir ağaçlandırma faaliyetini o kadar başarıyla yürüten Avrupa'da başka bir ülke yok. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 2 milyonu aşkın fidanı Elazığ'da toprakla buluşturuyor” dedi.

Etkinliğe, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum ve kuruluş müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.