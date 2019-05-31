Elazığ'da Diken Kelebeği'nin göçü

Uzun yıllar sonra ilk defa bu sene Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Diken Kelebegi'nin (Vanessa Cardui) yoğun göçü gözlenmeye başlandı.

"Diken" kelebeği olarak bilinen Vanessa Cardui'nin Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göçü geçtiğimiz aylarda başladı.Türkiye'de birçok il de sıklıkla görülen Diken Kelebeklerinin yoğunluğu Elazığ'da da dikkat çekti. Göç güzergahında yer alan Elazığ'da da son günlerde sıkça görülen kelebekler, zaman zaman görsel şölen sunuyor. Özellikle göç ederken çiçek türleri, galagan, ebegümeci, ısırgan, boğa dikeni gibi yabani bitkilerle beslenen ve yumurtalarını bırakan Diken Kelebeklerinin her birinin 4 bin kilometreye kadar yol kat edebildiği öğrenildi.

Tarımsal anlamda bir zararı bulunmadığı belirtilen ve uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar yoğun olarak gözlemlenen Diken Kelebeklerinin göçünün bir süre daha gözlemlenmesinin beklendiğinin tahmin edildiği aktarıldı.