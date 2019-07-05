Elazığ'da dilenci operasyonu

Elazığ'da zabıtanın yaptığı denetimlerde 2'si yabancı uyruklu 10 dilenciye ceza kesildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 2'si yabancı uyruklu 10 dilenciye para cezası kesildi. Dilencilerin üzerilerinde bulunan paralara ise el koyuldu.

Yabancı uyruklu 2 şahsın işlemleri ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.