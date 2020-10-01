Elazığ'da dinamit kalıntısı polisi alarma geçirdi

Elazığ'da bir inşaatın temel açma kazısında çıkan dinamit kalıntısı polisi alarma geçirdi.

Olay, merkeze bağlı Karşıya Mahallesi Mardo Gölü Küme Evleri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta kazı çalışması yapıldığı sırada kepçe operatörü dinamit kalıntısı gördü. Haber vermesi üzerine olay yerine polis, bomba imha ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alınarak cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ardından fünye ile patlatma işlemi denendi fakat herhangi bir patlama gerçekleşmedi. Daha sonra kepçeyle kaya ile bütünleşmiş parça çıkarılarak kırıldı.

Yapılan çalışmanın sonucunda, önceden patlatılan dinamitin parçaları olduğu ve herhangi bir patlayıcı unsurun olmadığı tespit edildi.