Elazığ'da ‘Dış Ticarette Devlet Destekleri ve Hedef Pazarlar' semineri

Elazığ'da ihracat yapan firma yetkilileri ile iş adamlarına, devletin dış ticarette sağladığı destekler ve hedef pazarlar anlatıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Dış Ticarette Devlet Destekleri ve Hedef Pazarlar' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Elazığ TSO Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Şube Müdürü Sinan Ata ve Emekli Ticaret Ataşesi Deniz Kutlu tarafından dış ticarette fırsatlar, hedef pazarlar konusunda bilgiler verildi. Kutlu, aynı zamanda yurt dışı bağlantılar ve doğru ihracat hamleleri ile ilgili firmalara verdikleri hizmetleri anlattı.

İhracat yapan firmaların doğru zamanlarda, doğru bağlantılarla başarıya ulaşmalarının kaçınılmaz olduğunu belirten Emekli Ticaret Ataşesi Deniz Kutlu,"Profesyonel tanıtım çalışmaları çok önemli. Yurt dışındaki TSO'ların üye sayısının çok yüksek değil. Ancak buna karşılık etkinlik ve güç açısından son derece etkinler. Devlet destekleri sektörel ticaret heyetleri marifeti ile geri dönüş olarak kazanım sağlayacak. Elazığ' da da , Elazığ TSO, OSB, KOSGEB, FKA aracılığı ile Ticaret Sektörel Heyetleri ile devlet desteklerinden en iyi şekilde yararlanabilir” dedi.

Seminere, İş Kur Elazığ İl Müdürü Abdullah Balcı, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Yılmaz, Mehmet Yıldırım, Kosgeb İl Müdürü Şaban Yaşa, Elazığ STK Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Kenan Peker,Bazı STK temsicileri ile çok sayıda ihracat yapan firma temsilcisi ile iş adamları katıldı.