Elazığ'da doğaya keklik salımı yapıldı

Elazığ'da Avlaklara Yaban Hayatını Destekleme Projesi çerçevesinde, doğaya keklik salımı yapıldı.

Malatya Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen ve Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne tahsis edilen kınalı keklikler, Baskil ve Sivrice ilçelerindeki Avlaklara Yaban Hayatını Destekleme Projesi çerçevesinde salımı yapıldı. Tabiata bırakılan keklikler en az 1 ay süre ile tabiatta tutunma, bulunduğu ortama adapte olma ve kendileri için yaşam alanı oluşturması için av koruma ve kontrol ekipleri, Avcı Dernek Başkan ve üyeleri, jandarma ekipleri ve muhtarlıklarla ortaklaşa çalışılarak bulundukları ortamda takipleri aralıksız yapılacak. Kınalı kekliklerin yerleştirildiği sahalar, Merkez Av Komisyonu kararı ile en az 3 yıl boyunca ava kapatılarak Yaban Hayatı Yerleştirme Alanı olarak ilan edildi. Bu sahalarda avlanma yasaklanırken, yasaklara uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre idari yaptırım kararları uygulanacak.