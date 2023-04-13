Elazığ'da dolu ve sağanak hayatı felç etti

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve fırtına Elazığ'da aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, daha sonra doluya dönüştü. Kent merkezinde etkili olan yağmurun ardından aniden bastıran şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.