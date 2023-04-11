İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da dolu yağışı etkili oldu, iş yerlerini su bastı

Elazığ’da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeni ile bazı iş yerlerini su bastı.



Meteorolojinin Elazığ ve çevresi için açıkladığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, yerini doluya bıraktı. Bir anda bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına sığınırken, caddeler ve araçların üzeri beyaza büründü. Etkili olan sağanak yağış nedeni ile kent merkezinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf, kendi imkanları ile iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.


Sağanak yağışların hafta boyunca Elazığ ve çevresinde etkili olacağı bildirildi.

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