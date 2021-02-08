İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da domuz sürüsü drone ile görüntülendi

Elazığ’da domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi.

Elazığ'da domuz sürüsünün kaçışları drone ile görüntülendi.


Ağın ilçesine bağlı Öğrendik köyü mevkiinin yüksek rakımlı bölgesinde Drone pilotu Mehmet Yılmaz, domuz sürüsünü görüntüledi. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında karların eridiği bölgede domuzları gören Yılmaz, drone ile uzun süre onları yakından takip etti.Yaklaşık 20 civarında olan sürü uzun süre doğada koştuktan sonra gözden kayboldu.


Daha önce de aynı bölgede domuz sürüsü kar üstünde kaçarken görüntülenmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.