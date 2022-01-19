İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da donmak üzere olan hayvanlar kurtarıldı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekler belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.



Elazığ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde kar altına donmak üzere olan başıboş eşekleri fark eden vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Jandarma ve belediye ekipleri eşekleri bulunduğu yerden kurtararak barınma yerine yerleştirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.