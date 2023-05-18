Elazığ'da düğmeli çöven bitkisi izleme çalışması yapıldı

Elazığ'da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde düğmeli çöven bitkisi izleme çalışması yapıldı.

Elazığ'da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi nedeniyle arazi çalışması yapıldı. Elazığ'ın doğa güzellikleri gözler önüne serilirken, yeni bitki türleriyle birlikte var olan bitki türleri incelendi. Elazığ Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar da düğmeli çöven bitkisi izleme çalışması yapıldı. Bölgede biyolojik çeşitliliği artırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.