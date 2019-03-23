Elazığ'da düğün dönüşü kaza: 9 yaralı

Elazığ'da düğün dönüşü meydana gelen trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dolakay Bulvarı Terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün dönüşü Elazığ'dan Diyarbakır'a yola çıkan Yılmaz Rollos idaresindeki 21 KE 934 plakalı hafif ticari araç, Muhammet Arslan idaresindeki 34 VE 9923 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.