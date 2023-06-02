Elazığ'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri sürüyor

Elazığ'da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü farkındalık etkinlikleri sürüyor.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'ne dikkat çekmek, tütün kullanımının hem insan sağlığına hem de doğaya verdiği zarar konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle düzenlenen etkinliklerin 2'ncisi Hazar Gölü sahil şeridinde gerçekleştirildi. Daha önce kent merkezinde Kültür Park ve bir alışveriş merkezinde "Zehire Değil Gıdana ve Geleceğine Yatırım Yap" teması ile gerçekleştirilen etkinliğin ikincisinde ise “İzmarit değil tohum at” ve “Doğaya daha yakından bak” temaları işlendi. “Sağlığımız için Elazığ'da dumansız hava sahasına bir destek de sizden” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Sivrice ilçesinde hem sigaranın zararları ve toplum sağlığı konusunda bilgiler verildi hem de sahilde çevre temizliği yapıldı, toplanan sigara izmaritleri çöp kutularına atıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, ''İnsan sağlığı için ölümcül etkileri olan tütün, beraberinde önemli ve yıkıcı çevre kirliliğini de getirmektedir. Bu kirlilik sadece soluduğumuz havayı değil, içtiğimiz suyu da etkilemektedir. Zaten bilindiği üzere doğrudan tütün kullanımı kanser, felç ve kalp krizinin yanı sıra kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi solunum yolu rahatsızlıkları dahil olmak üzere birçok hastalığın önde gelen nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Sigara her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olurken, dünya kaynaklarına ve doğaya da zarar veriyor. Kendi sağlığımız ve sigara dumanına maruz bıraktığımız sevdiklerimiz için sigarayı bırakmamız gerekiyor. Bu konuda vatandaşlara kalıcı mesaj vermek için Hazar Gölü'nü seçtik ve burada etkinlik düzenledik. Bir önceki gün de yine aynı konu ve duyarlılıkla kent merkezindeki Kültür Park ve bir AVM'de stant çalışması yaptık. Çalışanlarımızla birlikte temiz çevre, temiz su ve temiz hava sloganı ve gönüllülük esasına dayalı düzenlediğimiz etkinliğimize başta Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri ve ilgili bölümlerden asistan ve intörn arkadaşlarımız ile vatandaşlarımız bize katıldılar ve bizi desteklediler. Burada kendilerine çok teşekkür ederim. Çevre temizliğine katkı sunmak üzere birlikte topladığımız çöplerle vatandaşlara insan sağlığı ve yaşanabilir temiz doğa mesajını vermeye çalıştık. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistan ve intörn hekimler, İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları, ilgili birim sorumluları ve Sivrice İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ile gönüllü vatandaşlar katıldı.