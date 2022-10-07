Elazığ'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Elazığ'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı yaşama teşvik, obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve desteklenmesi amacıyla etkinlik düzenlendi. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla valilik binası önünde stant çalışması şekline düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, hizmet başkanları, kamu kurumu yetkilileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Stant çalışması ve tanıtımdan sonra çeşitli afiş ve dövizler eşliğinde başlatılan yürüyüş Kültür Park alanında son buldu.

Yürüyüş sonunda İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Polat, “Her yıl ekim ayının ilk hafta sonu günleri Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlanmaktadır. Amacımız vatandaşlarımızı sağlıklı ve hareketli bir yaşama teşvik ederek, onlara fiziksel aktivite alışkanlığını kazandırmaktır. Genellikle fiziksel aktivite ile sporu hep karıştırıyoruz. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmıştır. Hareketsizlik, başta kronik hastalıklar olmak üzere diyabet, kalp damar hastalıkları gibi birçok rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Yetişkinlerin haftada en az 5 gün yarım ve saat, çocuklarımızın ise günde 1 saat fiziksel aktivite yapmaları gerekir ki bunun başında da yürüyüş gelmektedir. Bununla birlikte kalp hızını ve solunumumuzu hafif derecede arttıran egzersizleri de hayatımıza bir yaşam biçimi olarak koymalıyız. Fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın erkeklerde kalın bağırsak kanserini kadınlarda ise meme kanserini önemli ölçüde önlediği kanıtlanmıştır. Bu vesile ile sağlıklı bir yaşam için vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak, fiziksel aktivitelere katılmaya, daha az taşıt kullanmaya ve yakın mesafelere kesinlikle yürüyerek gitmelerini öneriyorum” dedi.