Elazığ'da eğitim gündemi değerlendirme toplantısı yapıldı

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve kurum müdürlerinin katılımı ile eğitim gündemi değerlendirmek toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, salgın sürecinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için bakanlık ve müdürlük olarak birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi. Göktürk, "Öğrenci başarılarını arttırmaya ve öğrencilerin ders kazanımlarını tespite yönelik olarak 26-27 Ekim tarihlerinde ortaokul ve lise seviyesinde sınavlar yapılarak çocuklarımızın eksikleri ve ihtiyaçları tespit edilecek, bu eksiklerin giderilmesine yönelik DYK kursları ve destek eğitimleri verilecektir” dedi.

Fırsat eşitliğinin doğması açısından dezavantajlı bölgelerde olan okullarda iyileştirme çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatıldığını ifade eden Gürtürk; “Bakanlığımızca öğrencilerimize kaynak olarak hazırlanan binlerce sorudan oluşan soru bankası ve konu anlatımı tüm öğrencilerimizin erişimine açıldı. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin istifadesine açılan yardımcı kaynaklar velilerimizi de büyük bir mali külfetten kurtaracaktır. Meslek liselerimizde 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesi kapsamında altyapı ve donanım olarak var olan tüm eksiklikler giderildi. Temel eğitimde 10 bin okul projesi ile ilimizdeki ve ülkemiz genelindeki okullarımızda fırsat eşitliğinin doğması açısından dezavantajlı bölgelerimizde olan okullarımızda iyileştirme çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı. Kütüphanesiz okul kalmasın projesi ile ilimizde tespit ettiğimiz tüm okullarımıza kütüphane kurulması için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.