Elazığ'da eğitimcilerden “İyilik Kanımızda Var” sloganıyla kan bağışı

Elazığ'da eğitimciler “ İyilik Kanımızda Var” sloganıyla 3 gün sürecek destek kampanyası kapsamında kan vermeye başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'dan da destek gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün İl Milli Eğitim personeli ve ÖNDER İmam Hatipliler derneği üyeleri “İyilik Kanımızda Var” sloganıyla kan bağışı yaparak destek oldu.Öğretmenevi önünde bulunan noktaya gelen grup formlarını doldurduktan sonra kan verdi.Bugünden itibaren 3 gün süreyle eğitimcilerin kan vereceği kaydedildi.

‘İyilik kanımızda var' sloganıyla kan bağışı yaptıklarını ifade eden İl Mili Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “ 11,12,13 Mayıs tarihleri arasında öğretmenevi önünde Kızılay Başkanlığımızla birlikte tüm eğitim camiası olarak kan vermek için burada bulunuyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu durumdan etkilenmemesi için kan ihtiyacını karşılama adına bizler gönüllü olarak milli eğitim camiası olarak en üst seviyede katkı sunacağız. Katkı ve desteklerden ilimizdeki ÖNDER ve Kızılay Başkanlığımızla bu çalışmaları sürdüreceğiz. En üst seviyede bu çalışmalarımızı gerçekleştirip ihtiyacımız olan kanı biz Elazığ'ımızdan karşılamak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Kan bağışı kampanyasının Edevam ettiğini belirten ÖNDER Başkanı Osman Cem Karahüseyinoğlu, “Elazığ'da olan tüm üyelerimizi kan bağışına davet ettik. Okul idarecileri müdürlerimiz ve üyelerimiz 3 gün boyunca kan bağışında bulunacak. Bilindiği üzere Türkiye'de ve ilimizde korona virüsü salgınından dolayı kan stokları azaldı. Bunu yerine koymak gerekiyor” diye konuştu.