Elazığ'da ‘Eğitimciye Şiddete Dur' açıklaması

Elazığ'da eğitimciye şiddete karşı dur demek için Eğitim-Bir-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı.

Öğretmenevi önünde Eğitim Bir Sen Elazığ Şubeleri üyeleri, "Eğitimciye Şiddete Dur" kapsamında basın açıklaması düzenlendi. Pankart açarak eğitimciler ‘Şiddet yasası öğretmenin tasası' ‘öğretmene uzanan eller kırılsın' sloganları attı.

Eğitimciye şiddete dur demek için bir araya geldiklerini belirten Eğitim-Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Sesimizi yetkililere duyurmak, çözüm iradesini harekete geçirmek için toplanmış bulunmaktayız. Gündemimiz net hedefimiz tekdir. Eğitimciler olarak sesimizin duyulmasını mesajlarımızın alınmasını şiddete çözümün artık ertelenmemesi mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz. Toplumsal değerlerimiz erozyona uğruyor. İnsana saygı azalıyor. Hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi ruh işçisi geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz ince bir sanatı icra ederken kaba muamele maruz kalıyor. Şiddeti önleyecek önemli aktörler olan eğitimciler bugün şiddet mağduru durumuna gelmiştir"dedi.

Eğitimcinin itibarını ve konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirler alınması gerektiğini aktaran Bahşi," Meslek kanununa ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu açığa çıkmaktadır. Eğitimci şiddete karşı yasal güvence ile korunan kendisi bizzat şiddeti önleyen eğitim ise şiddeti ortadan kaldıran bir enstrüman olmalıdır. Bunun için yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar, toplumun tüm katmalarına sorumluluk düşmektedir. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm eğitim camiası siyasiler mülki idariler, aydınlar, gazeteciler, aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumu davranmalıdır. Herkesi ilgilendiren bu konuda toplumsal duyarlılık farkındalık için herkesin yapacağı mutlaka bir şeyler vardır”diyerek sözlerini tamamladı.