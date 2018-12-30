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Elazığ'da eğitime kar tatili

Elazığ’da kar yağışının etkili olması nedeniyle Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi.

Elazığ'da kar yağışının etkili olması nedeniyle Pazartesi günü için eğitime 1 gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2018 Pazartesi günü Elazığ genelinde eğitim öğretime 1 gün arar verildiğini açıkladı.


Vali Çetin Oktay Kaldırım, tatili "Meteorolojik tahminlere göre yoğun kar yağışı, aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın (31.12.2018) eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili çocuklar, sağlığımıza dikkat edelim, kitap okumayı ihmal etmeyelim. Sizler bizim geleceğimizsiniz" diye duyurdu.


Öte yandan kentte akşam saatlerinde kar tekrar etkisini göstermeye başladı.

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