Elazığ'da eğitimi tamamlayan 25 üreticiye 90 kutu ipek böceği larvası dağıtıldı

Elazığ'da ipek böcekçiliğini desteklemek ve geliştirmek için hayata geçirilen proje çerçevesinde 25 üreticiye 90 kutu ipek böceği larvası desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen İpekböceği yetiştiriciliği eğitiminden sonra 25 üreticiye 90 kutu ipek böceği larvası desteği verildi. Düzenlenen programa Tarım ve Orman Müdürü İl Müdür Yardımcısı Abdulkadir Akkan, Kozabirlik personeli ve üreticiler katıldı. Düzenlenen programda 25 üreticiye 90 kutu ipek böceği larvası dağıtımı yapılırken, üreticilere da bilgilendirmeler yapıldı.

Desteklerin süreceği ifade edildi.