İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Elazığ’da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü B.S. idaresindeki 23 BA 574 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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