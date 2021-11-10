İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da ekim ayında haklarında arama kararı bulunan 845 şüpheli yakalandı

Elazığ’da güvenlik güçleri, ekim ayı içerisinde haklarında arama kararı bulunan 845 şüpheliyi yakaladı.

Elazığ'da güvenlik güçleri, ekim ayı içerisinde haklarında arama kararı bulunan 845 şüpheliyi yakaladı.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda, aranan ve meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 845 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü mücadeleye kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

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