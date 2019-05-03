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Elazığ'da El Kaide operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da terör örgütü El Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü El Kaide'nin propagandasını yapan 5 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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