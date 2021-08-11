İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Elazığ’da trafo bakımını yapan işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Elazığ'da trafo bakımını yapan işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.


Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üstünde bulunan trafoda bakım çalışması yapan kimliği öğrenilemeyen işçi, kabloların patlamasıyla elektrik akımına kapıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti.


Elektrik kablolarında arıza olan trafonun ekipler tarafından kontrol edileceği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.