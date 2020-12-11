İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da eller semaya açıldı, ‘yağmur' duası edildi

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da cuma namazının farzından sonra yağmur duası yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da cuma namazının farzından sonra yağmur duası yapıldı.


Ülke genelinde yağışların azlığı yazın sıcaklığın ardından baraj ve göllerde gözle görülür şekilde yaşanan kuraklık nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapıldı. Her ilde olduğu gibi Elazığ'da da tüm camilerde "Su Hayat ve Şifa Kaynağımız" hutbesi okundu. Hutbede, suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılarda bulunuldu. Daha sonra cuma namazının farzının ardından İl Müftüsü Selamı Aydın tarafından yağmur duası okundu. Ellerin semaya açıldığı dua da bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olmadı.


Saray Camisi'ndeki duaya Vali Erkaya Yırık da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.