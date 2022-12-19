İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da emniyet kemeri hayat kurtardı

Elazığ’da beton mikseri ile çarpışan hafif ticari araç, ters döndü.

Elazığ'da beton mikseri ile çarpışan hafif ticari araç, ters döndü. Emniyet kemeri bağlı olan araç sürücüsü, yara almadan kurtuldu.


Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Baskil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri ile çarpışan hafif ticari araç, ters döndü. Kazada emniyet kemeri bağlı olan sürücü, yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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