Elazığ'da "Emzirme Haftası” etkinliği

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde “Dünya Emzirme Haftası” kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Emzirme ve anne sütü hakkında bilgiler aktarılarak farkındalık oluşturulması amacıyla 1-7 Ekim “Dünya Emzirme Haftası” sebebiyle şehir hastanesi konferans salonunda eğitim verildi. Eğitim programına Başhekim Doç.Dr. Savaş Öztürk, hastane personeli, anne adayları ve vatandaşlar katıldı.Eğitim programında gebe okulunda görev yapan Emzirme Danışmanı Ebe Önser Demirbağ tarafından anne sütü ve emzirmenin önemi, emzirme teknikleri konusunda sunumlu anlatım gerçekleştirildi.

Sunum sonrasında eğitime katılanların soruları da cevaplandı.