İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da "Emzirme Haftası” etkinliği

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde “Dünya Emzirme Haftası” kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde “Dünya Emzirme Haftası” kapsamında eğitim programı düzenlendi.


Emzirme ve anne sütü hakkında bilgiler aktarılarak farkındalık oluşturulması amacıyla 1-7 Ekim “Dünya Emzirme Haftası” sebebiyle şehir hastanesi konferans salonunda eğitim verildi. Eğitim programına Başhekim Doç.Dr. Savaş Öztürk, hastane personeli, anne adayları ve vatandaşlar katıldı.Eğitim programında gebe okulunda görev yapan Emzirme Danışmanı Ebe Önser Demirbağ tarafından anne sütü ve emzirmenin önemi, emzirme teknikleri konusunda sunumlu anlatım gerçekleştirildi.


Sunum sonrasında eğitime katılanların soruları da cevaplandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.