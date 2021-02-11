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Elazığ'da “En iyi Narkotik Polisi Anne” projesi

Elazığ’da “En iyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında annelere yönelik seminer verildi.

Elazığ'da “En iyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında annelere yönelik seminer verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “En iyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi ve EBEGEM biriminde eğitim gören annelere yönelik seminer programı düzenlendi. Pandemi kuralları çerçevesinde Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerinde Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı konusunda alanında uzman polisler tarafından katılımcılar bilgilendirildi. Seminerde, sinevizyon eşliğinde uyuşturucu çeşitleri, belirtileri ve uyuşturucu bağımlılığına karşı alınacak önlemler hakkında da bilgiler verildi.


Seminerle amacın çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmamasının hedeflendiği kaydedildi.


Soru-cevap bölümüyle seminer sona ererken, katılımcılara broşürler ve bilgilendirme metinleri de dağıtıldı.

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