Elazığ'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda seminer verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri, KADES ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında eğitim semineri düzenledi. Projede, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kadınlara broşür dağıtılarak KADES ve proje hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.