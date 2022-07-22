İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi

Elazığ’da jandarma tarafından ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da jandarma tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları sürüyor.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organizi Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında öğrenci velilerine sunum yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen programda katılımcılara, uyuşturucu maddenin zararları hakkında eğitim verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgi paylaşan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgiler verdi. Aynı zamanda tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) ile Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasının (UYUMA) nasıl kullanıldığı konuları hakkında da seminer verilerek broşür dağıtıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.