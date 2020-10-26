Elazığ'da “En İyi Narkotik Polisi, Anne” projesi toplantısı

Elazığ'da “En İyi Narkotik Polisi, Anne” projesi kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi: Anne'projesi kapsamında Elazığ Valiliği'nde toplantı gerçekleştirildi. Vali Erkaya Yırık başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı. Proje kapsamındaki ilk toplantıda ele alınan temel konu, yapılan çalışmaların tüm il kapsamında olması ve bu doğrultuda annelerin , çocukların bu bataklığa düşmesini engelleme çalışmalarında aktif rol almaları için donanımlı hale getirilmesi konusunun olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında bugün ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini, ilçeler de de uygulama noktasında en kısa sürede çalışmalara başlanacağını belirten Vali Erkaya Yırık," Bakanımızın da konu ile alakalı düzenlenen panelde belirttiği üzere uyuşturucu sorununu yıkacak şey, anne yüreği ve iradesidir. 'En iyi narkotik polisi: Anne' projesi kapsamında ilimizde valiliğimiz koordinasyonunda çok değerli annelerimiz, evlatlarımızı bu zehir ve türevlerinden koruyabilmek, uzak tutabilmek adına bizlerle mücadele edecek. Malumunuz bu tür toplumsal problemlerde topyekün mücadelenin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Annelerin öncelikle bu konuda bilgili, bilinçli olması sonrasında ise tüm kuvveti ve şevkati ile yavrularımızın yanlarında olması bu konuda en elzem husustur. Anne yüreğindeki sonsuz sevgi, şevkat ve merhamet bu illetle savaşımızda bizim güç kaynağımız olacaktır. Geleceğin anne babalarını, doktorlarını, öğretmenlerini, esnafını, tüccarını, yöneticilerini ve daha nicelerini bugün bizler, biz anne babalar olarak yetiştiriyor ve aslında memleketimizin tüm geleceğini şekillendiriyoruz"dedi.

Değişen çağla birlikte nesiller arasındaki iletişim ve birlikte geçirilen vaktin değişim gösterdiğini aktaran Vali Yırık," Bu da özellikle annelere ve dolayısıyla tüm aileye daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Evlatlarımızla kurduğumuz kaliteli ve samimi iletişim, onlarla geçirdiğimiz bilinçli vakitle orantılı olarak aramızdaki bağın kuvveti artacaktır. Bu bağlamda çocuklarımızı korumak, her türlü kötülüklerden ve müsebbibi kötülerden uzak tutmak bizlerin elinde. Bizler birlikte çalıştığımız, mücadeleyi birlikte verdiğimiz sürece güçlüyüz. Ailelerimizin evlatlarımıza duyduğu sevginin kudreti ile tüm zorlukların üstesinden geleceğimize tüm kalbimle inanıyorum"ifadelerini kullandı.