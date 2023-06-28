Elazığ'da Enfeksiyoz Mononükleoz toplantısı düzenlendi

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Enfeksiyoz Mononükleoz konulu toplantı gerçekleştirildi. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde görevli Doç. Dr. Gülden Eser Karlıdağ'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda, klinik hekimlerinden Uzm. Dr. Yasemin Kırık konuşmacı olarak katılırken, Uzm. Dr. Ömür Gündağ olgu sunumu yaparak bilgiler verdi. Gerçekleştirilen toplantıda, daha çok viral etkenlerin sebep olduğu Enfeksiyoz Mononükleoz hastalığı hakkında güncel bilgiler ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.