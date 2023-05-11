Elazığ'da engelli bireyler doyasıya eğlendi

Engelliler Haftası çerçevesinde Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Mehteran takımının gösterisi ile başlayan etkinlik, Down sendromlu bireylerde oluşan folklor gurubunun halk oyunları ile devam etti. Ardından engelli bireyler kendileri için hazırlanan stantlarda çeşitli etkinliklere katıldı. Kimi kurulan parkurlarda yarışırken kimi ise ebru sanatı yaptı. Boyamadan santranca birçok faaliyetin bulunduğu etkinlikte, engelli bireyler doyasıya eğlendi.

Engelliler Haftası münasebetiyle etkinlikler gerçekleştirdikleri belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Tüm engelli bireylerimizin Engelliler Haftasını tebrik ediyorum. Asıl engel uzuvlarda değil, görmeyen gözde, işitmeyen kulakta ve hissetmeyen kalptedir. Sevgi ile bakan bir çift gözün, samimiyet ile çarpan kalbin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şeyin olmadığını bizler çok iyi biliyoruz. Tüm engelli bireylerimizin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla bizler görev yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin her noktasındaki sıkıntı ve sorunları asgariye indirmek, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Şehirde yaşayan her bir bireyimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışma yapıyoruz” dedi.

Ekinliği çok güzel olduğunu belirten vatandaşlardan Cahit Bozkurt, “Yeğenimi de getirdim oda çok eğlendi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Sema Demirelli ise “Bir yıldan fazladır Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hem dersle görüyor hem de eğleniyoruz. Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Mehteran takımı gösterisi oldu. Down sendromlu kardeşlerimiz halk oyunu oynadı. Bir araya toplandık ve eğlendik” şeklinde konuştu.