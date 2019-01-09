Elazığ'da engelli personel alımı noter kurası ile yapıldı

İl Özel İdaresinde istihdam edilmesi gereken engelli çalışanları belirlemek için İŞKUR üzerinden iş ilanına çıkıldı. İlanın ardından yapılan başvuruların komisyon tarafından uygunluk açısından değerlendirilmesi yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından bugün kura çekimi yapıldı. 3 temizlik personeli için uygunluk kriterlerini sağlayan ve kuraya katılması kabul edilen 46 kişi arasından 3 asil ve 6 yedek, 1 santral görevlisi için kuraya katılması uygun bulunan 17 kişi arasından 1 asil 2 yedek isim noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

Kura hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu “4857 Sayılı İş Kanunu gereğince Elazığ İl Özel İdaresi Personel A.Ş.'de istihdam edilmesi zorunluluğumuz bulunan engelli çalışan oranını yerine getirmek amacıyla İŞKUR aracılığıyla yaptığımız ilana başvuran engelli bireyler öncelikle komisyon tarafından uygunluk açısından değerlendirildi. İlanda istenen kriterlere uyan başvurular kabul edildi. Bugün de 3 temizlik elemanı ve 1 santral görevlisi için noter huzurunda ve engelli kardeşlerimizin, engellilere hizmet veren STK'ların yetkililerinin katılımlarıyla kura çektik. Kurada ismi çıkan engelli bireylere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.