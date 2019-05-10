Elazığ'da engelliler farkındalık için yürüdü, halk oyunları oynadı

Elazığ'da engelli bireyler, farkındalık oluşturmak yürüdü, ardında da halk oyunları gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Engelli bireylerin katılımıyla farkındalık oluşturmak adına yapılan yürüyüş, valilikten başlayarak kültür parka kadar sürdü. Yürüyüş esnasında engelli bireyler, 'En Büyük Engel Sevgisizliktir, Sağlıklı Beslen, Mutlu Yaşa' yazılı dövizleri taşıdı. Yürüyüş sonrasında engelli bireyler Kültür Park Amfi Tiyatrosu'nda yöresel halk oyunları gösterisini sundu. Ardından da engelli bireyler tarafından yapılan el ürünleri sergisi açıldı.

Toplumda farkındalık oluşturmak adına yürüyüş yaptıklarını belirten Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, “Bugün Engelliler Haftasının ilk günü. Biz de bu kapsamda toplumda bir farkındalık oluşturmak engelli bireylerin, özel insanların bu toplumun bir parçası olduğunu, herkesin onlarla birlikte yaşadığını ve onların da bu toplumda bizimle beraber hareket ettiğini göstermek amacıyla yürüyüş yaptık. Akabinde küçük bir törenle bir araya gelmiş bulunduk. Buradaki temel amacımız farkındalık oluşturmak. Amacımız, bu kardeşlerimizin, özel insanların kıymetini bilmemizi, onlara faydalı olmak uygun şartlar hazırlamak adına neler yapmamız gerektiğini ifade etmek. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarda erişilebilirlik belgesi adı altında bir belge veriyoruz. Engellilere uygun olduğunu ifade eden bir belgedir. Bu belgeyi şuan bir çok kurumumuz aldı” dedi.

Toplumda engelli bireyler adına bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren İl Müdürü Suat Kenç ise “Toplumun yüzde 10'u yani 8 milyona yakın çeşitli engellerle hayatını idame eden bir ülkede yaşamaktayız. Bugün sağlıklı olan bir birey yarına dair hiçbir garantisi yoktur. Elazığ'da engelli veya engelsiz yaklaşık 850 kişiye yatılı hizmet vermekteyiz. 5 bine yakın kişiye evde bakım ücreti ödüyoruz. Bin 500 insana değişik şartlarda yardım vermekteyiz. Bugün de kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlemiş olduk" ifadelerini kullandı.

Güzel bir etkinlik yaptıklarını vurgulayan Sakatlar Derneği Başkanı Metin Fırat da “Engelli kardeşlerimizin sevinçleri yüzlerinde okunuyor. Sadece 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve 3 Aralık Engelliler Günü'nde engellilerin anılmasını istemiyoruz. Toplumun içerisinde her zaman anılmasını istiyoruz. Bizler sadece engelli olarak evde hapsolmuş bir hayatı değil de toplum içerisinde toplumun bir parçası olarak engelli kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte kol kola verip bütün engelleri aşmak istiyoruz” diye konuştu.