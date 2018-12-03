Elazığ'da engelliler günü etkinliği

3 Aralık Dünya Engeliler Günü, Elazığ'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte engelliler tarafından hazırlanan tiyatro, halk oyunu ve müzik dinletisi yer aldı.

Bedenen ve ruhen yaşamayan ve yürekte istenmeyen şeyleri anlamanın zor olduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, “Anneliği tatmamış bir insan anne olma duygusunu nasıl tam olarak anlatabilir. Benzer şekilde engelli olmanın engelli ebeveyni veya yakını olmayı elbette yaşayan bilir ve bu gerçekten hiç kolay değil” dedi.

Bir insanın engelli olmasının kendi inisiyatifinde olmadığını dile getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Kaza, kader, her şey sizin engelli olmanız için bir neden olabilir. Ama bize düşen engellileri yaşamlarından engellememek yani onları yaşamın ve hayatın içine dahil edebilmek. Onların da bu toplumun birer bireyi olduğu bu toplumun birer parçası olduğunu engelli olmanın olumsuzluklarını hayatında farklı şekilde yaşayarak değil tam tersine toplumun bir parçası olma sorumluluğunu onlara vererek gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

Türkiye'nin özellikle sosyal devlet olma anlamında ve engellilere tanıdığı haklarla gerçekten dünyada çok iyi bir noktada olduğunu belirten İl Müdürü Suat Kenç , “Çok sağlam sağlıklı bireylerde birer engelli vatandaş durumuna düşebilirler. Bu açıdan dolayı devletimiz son yıllarda özellikle engellilik alanında büyük işler yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, Elazığ CHP Milletvekili Gürsel Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya,engelli vatandaşlar,aileleri ve davetliler katıldı.