Elazığ'da eskrim antrenmanları başladı

Elazığ'da antrenör atamasıyla yeniden dizayn edilen eskrim salonunda antrenmanlar başladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, antrenör atamasıyla yeniden dizayn edilen eskrim salonunda küçük yaş gruplarıyla çalışmalar başladı. 2016 yılına kadar milli takım ve olimpik düzeyde sporcu yetiştiren antrenör Mehmet Ali Dayanç ve İl Temsilcisi Erhan Kaya nezaretinde sporcular olimpik kapalı yüzme havuzu üst kat eskrim salonunda antrenmanlarına devam ediyor. Antrenör Mehmet Ali Dayanç yaptığı açıklamada, "Eskrim branşını başlattık. Şu an aktif sporcu sayımız 16. Çeşitli yaş grupları vardır, şu an için başlangıç yaş gruplarıyla devam ediyoruz. Epe branşındayız. Müdürümüz sayesinde güzel bir salona sahip olduk. Bunun için müdürümüz başta olmak üzere diğer çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim bana bu imkanı sağladıkları için” dedi.

Elazığ çocuklarına hizmet etmek için görev yaptıklarını ifade eden Eskrim İl Temsilcisi Erhan Kaya, “Elazığ'a yepyeni bir yüz, yepyeni bir sporu getirdik. Eskrim sporuyla Elazığ'ı tanıştırdık. Bu imkanları bize sunan İl Müdürümüz Abdulsamet Eren ve Spor Şube Müdürümüz Alattin Özdemir'e sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise yaptığı açıklamada, "Eskrim branşı ilimize hayırlı olsun. Yeni bir branş yeni sporcular yetiştiriyoruz. İnşallah Mehmet Ali hocamızla da eskrim branşı Türkiye'de sayılı eskrimciler arasına girer. Hocamızın ataması geldikten sonra eksiğimiz olan salon yerini belirledik ve 10 gün içinde eskrim branşına hazır hale getirip, hemen antrenmanlara başlamasını sağladık. Hocamızın mesleki tecrübesi ile başlangıç yaşından itibaren sayımız artarak ve başarılarla devam edecektir. Yeni ve farklı bir branş kazandırdık, Mehmet Ali Dayanç ve Erhan Kaya hocalarımıza şimdiden katkıları için teşekkür ediyor, ilimiz için hayırlı ve üstün başarılı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.