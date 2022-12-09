Elazığ'da ev hayvanlarının pasaportlanması ve kuduz aşılaması sürüyor

Elazığ'da ev hayvanlarına çip takılarak pasaportlanması ve kuduz aşılaması için başlanılan çalışmalar sürüyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,“ Evinde kedi ve köpek besleyen tüm halkımızı hayvanlarına çip taktırmak ve kuduz aşısı yaptırmak üzere 31 Aralık'a kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bekliyoruz” denildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç da ev hayvanlarına çip takılarak pasaportlanması ve kuduz aşılaması uygulamasına katılarak yapılan çalışmaları inceledi.