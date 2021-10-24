Elazığ'da ev ve otomobil faresi yakalandı

Elazığ'da üç evden hırsızlık yapan ve otomobil çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde üç farklı eve girerek hırsızlık yapıldığı ve otomobil çalındığı bilgisini aldı. Hırsızlık yapılan bölgede çalışma yapan ekipler, şüpheli T.K.'yı tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.